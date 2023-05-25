В школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — заявил он.

Напомним, что серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе. Она выдавалась при наличии годовых и итоговых отметок «отлично» и не более двух отметок «хорошо»

На федеральном уровне серебряная медаль перестала вручаться с 2014 года. Одновременно с этим регионам дали право самостоятельно устанавливать виды поощрений для выпускников за хорошую учебу, в том числе и в виде серебряных медалей регионального уровня.