В школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали
В российские школы вернут серебряные медали. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — заявил он.
Напомним, что серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе. Она выдавалась при наличии годовых и итоговых отметок «отлично» и не более двух отметок «хорошо»
На федеральном уровне серебряная медаль перестала вручаться с 2014 года. Одновременно с этим регионам дали право самостоятельно устанавливать виды поощрений для выпускников за хорошую учебу, в том числе и в виде серебряных медалей регионального уровня.
Отметим, что с 2013 года ученики могут получить медаль «За особые успехи в учении». Для этого им необходимо иметь в аттестате после 11 класса только оценки «отлично», а также сдать каждый предмет ЕГЭ на 70 баллов из 100. Ряд российских вузов прибавляют за нее баллы при поступлении.