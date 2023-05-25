В школы вернут серебряные медали

Серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов .

"Мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", - сказал он на пресс-конференции.

На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.