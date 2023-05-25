Названы сроки начала восстановления Артемовска

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с Ura.ru город Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), освобожденный от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, приступить к восстановлению можно будет после того, как закончатся работы по разминированию, а также проведения оценки повреждений.

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«Чтобы назвать точные цифры по времени и необходимым средствам для восстановления, нужно провести работы по дефектовке сооружений и коммуникаций. Нужно выяснить, что повреждено», — заявил он.

Гагин подчеркнул, что в связи с тем, что украинские военные оставили большое количество ловушек, обязательно необходимо провести тщательное разминирование города, в ходе которого есть большая вероятность появления новых разрушений. Уже после того, как Артемовск станет безопасен, можно будет оценить объем работ и начать восстановление города, добавил он, отметив, что шефство над ним возьмет один из российских регионов, который будет назначен позже.