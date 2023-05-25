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Поляки устроили «войну» с русскими на турецких пляжах

Поляки возмущены присутствием русских на пляжах Турции, дело нередко доходит до драк. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас, передает РИА Новости.

Поляки устроили «войну» с русскими на турецких пляжах
© ТАСС

Он рассказал, что «польские гусары» отказывались играть с русскими в пляжный волейбол и даже устраивали с ними драки в барах Турции. Автор отмечает, что его соотечественники игнорируют факт невмешательства беженцев с Украины в их разборки. «Страдающие украинцы», которые отдыхают в местных отелях или даже живут здесь постоянно, не спешат присоединяться к этим разборкам.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», — посетовал автор.

Обозреватель считает, что его соотечественникам стоит оставить русских в покое и просто насладиться отдыхом, солнцем и шоппингом. «Польские пляжно-барные войны» выглядят комично и глупо, а потому должны остаться в прошлом.

Ренкас считает, что если поляки смогут выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», то жизнь в Польше, вероятно, станет легче. При этом он напомнил, что еще недавно русские были глубоко безразличны гражданам Польши.

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