Поляки устроили «войну» с русскими на турецких пляжах

Поляки возмущены присутствием русских на пляжах Турции, дело нередко доходит до драк. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас, передает РИА Новости.

Он рассказал, что «польские гусары» отказывались играть с русскими в пляжный волейбол и даже устраивали с ними драки в барах Турции. Автор отмечает, что его соотечественники игнорируют факт невмешательства беженцев с Украины в их разборки. «Страдающие украинцы», которые отдыхают в местных отелях или даже живут здесь постоянно, не спешат присоединяться к этим разборкам.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», — посетовал автор.

Обозреватель считает, что его соотечественникам стоит оставить русских в покое и просто насладиться отдыхом, солнцем и шоппингом. «Польские пляжно-барные войны» выглядят комично и глупо, а потому должны остаться в прошлом.