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Житель Кемерово впервые пойдет в школу в 33 года

Житель Кемерово Николай Сундуков только в 33 года решил легализоваться: получить паспорт, аттестат, ИНН и другие документы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Россиянин впервые пойдет в школу в 33 года
© ТАСС

По данным канала, приемные родители Николая не посчитали нужным оформлять ребенка. Также они не водили его в детский сад, школу, детскую поликлинику.

В 15 лет молодой человек сбежал из дома с тем, чтобы начать самостоятельную жизнь. Нашел работу, затем «встретил даму сердца». В гражданском браке у него родилось двое детей.

В 33 года он все же принял решение легализоваться и направился в паспортный стол. Выяснилось, что никаких упоминаний в официальных документах о нем нет.

После хождения по инстанциям он все же добился того, чтобы ему выдали паспорт. А осенью кемеровчанин собирается сесть за школьную парту, научиться читать и писать.

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