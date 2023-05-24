Россиянин впервые пойдет в школу в 33 года

Житель Кемерово Николай Сундуков только в 33 года решил легализоваться: получить паспорт, аттестат, ИНН и другие документы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, приемные родители Николая не посчитали нужным оформлять ребенка. Также они не водили его в детский сад, школу, детскую поликлинику.

В 15 лет молодой человек сбежал из дома с тем, чтобы начать самостоятельную жизнь. Нашел работу, затем «встретил даму сердца». В гражданском браке у него родилось двое детей.

В 33 года он все же принял решение легализоваться и направился в паспортный стол. Выяснилось, что никаких упоминаний в официальных документах о нем нет.