Более 16 млн рублей собрано на марафоне канала "Соловьев LIVE" для бойцов СВО

Более 16 млн рублей собрано за девять часов онлайн-марафона "Соловьев LIVE" в поддержку бойцов на передовой, приуроченного к году проекта "Народного фронта" "Все для победы!". Об этом сообщает пресс-служба президентского движения.

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Отмечается, что сбор проходил на сайте "Все для победы!". Член центрального штаба "Народного фронта", теле- и радиоведущая Юлия Барановская подчеркнула, он был закрыт очень быстро.

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"В нашей стране живут невероятные люди, это главное богатство страны. Помощь прекрасна в любом количестве. Даже детки пишут письма и кладут в них свои конфетки, понимая, что там бойцу эта конфетка будет нужнее", - отметила она.

По ее словам, проект будет расширен. Она подчеркнула, что "Народный фронт" – это люди. "Мы всегда стоим за плечами у наших ребят, наших солдат и всегда всем, чем можем, мы поможем обязательно", - заявила она.

В свою очередь, руководитель регионального исполкома "Народного фронта" в Иркутской области Елена Зубун рассказала, что на прошлой неделе представители отделения привезли квадрокоптеры в одно из подразделений на передовой. По ее словам, бойцы в ту же ночь проверили, как они работают, и благодаря этой технике увидели, что прямо в этот момент их окружают части ВСУ.

"Ребята успели принять все меры, чтобы отразить нападение противника, и теперь они благодарят "Народный фронт", что остались живы", - отметила она

Ранее сообщалось, что на канале "Соловьев LIVE" 24 мая в 8 утра стартовал марафон в поддержку проекта "Народного фронта" "Все для победы!". К 17:00 10 633 человека перечислили в общей сложности 16,5 млн рублей. На эти средства "Народный фронт" сможет закупить наборы, состоящие их квадроциклов и рюкзаков с нужными бойцам вещами для 11 дополнительных подразделений на передовой. Каждый набор стоит около 1,5 миллиона рублей. Суточный марафон завершится в 8 утра 25 мая 2023 года.