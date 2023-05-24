Пугачеву и иноагента Гребенщикова* попросили лишить пенсий за критику СВО

Общественное движение "Зов Народа" направило обращение в Госдуму с просьбой лишить пенсий и социальных выплат артистов, признанных иноагентами, а также звезд, открыто выступающих с критикой СВО.

Как указано в обращении движения, признанный иноагентом лидер группы "Аквариум" 69-летний Борис Гребенщиков*, который теперь постоянно проживает в Лондоне, ежемесячно получает пенсию около 20 тысяч рублей. Его ровесник Андрей Макаревич*, также признанный иностранным агентом, имеет звания ветерана труда и народного артиста. Как следует из заявления, лидер "Машины времени" с этими надбавками получает 59 тысяч рублей. Пенсия признанного иноагентом 65-летнего народного артиста Дмитрия Назарова* - 54 тысячи рублей.

В заявлении указана и Алла Пугачева, размер пенсии 74-летней певицы не раскрывается.

"Все эти люди публично осудили действия Российской Федерации в рамках специальной военной операции на Украине, в том числе некоторые из них оскорбили публично русский народ", - сказано в обращении.

Стоит отметить, что авторы обращения предлагают лишать пенсий не только звезд, признанных иноагентами и критикующих СВО.

"По нашему мнению, иностранные агенты и люди открыто выступающие против России не должны иметь право на получение пенсионных выплат", - заявили представители "Зова Народа".