РПЦ предложила внести в школьную программу церковнославянский язык
Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил внести в школьную программу церковнославянский язык. Его слова приводит ТАСС.
Епископ Евфимий считает, что помимо запретительных мер «важно использовать и какие-то меры поддержки развития русского языка».
«В том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. И в этой связи, на мой взгляд, было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе. На мой взгляд, такая мера была бы очень своевременна и целесообразна», — добавил он.
По мнению епископа Евфимия, введение курсов церковнославянского языка в школьную программу также станет «важным инструментом адаптации мигрантов, новых жителей РФ».
При этом он указал, что решение о том, вводить факультативные занятия или обязательный предмет должно принимать министерство просвещения.