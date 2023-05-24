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РПЦ предложила внести в школьную программу церковнославянский язык

Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил внести в школьную программу церковнославянский язык. Его слова приводит ТАСС.

РПЦ предложила внести в школьную программу церковнославянский язык
© РИА Новости

Епископ Евфимий считает, что помимо запретительных мер «важно использовать и какие-то меры поддержки развития русского языка».

«В том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. И в этой связи, на мой взгляд, было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе. На мой взгляд, такая мера была бы очень своевременна и целесообразна», — добавил он.

По мнению епископа Евфимия, введение курсов церковнославянского языка в школьную программу также станет «важным инструментом адаптации мигрантов, новых жителей РФ».

При этом он указал, что решение о том, вводить факультативные занятия или обязательный предмет должно принимать министерство просвещения.

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