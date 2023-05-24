РПЦ предложила внести в школьную программу церковнославянский язык

«В том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. И в этой связи, на мой взгляд, было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе. На мой взгляд, такая мера была бы очень своевременна и целесообразна», — добавил он.