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В РПЦ отреагировали на переход раскольнической ПЦУ на другой церковный календарь

В России и на Украине православные всегда придерживались юлианского календаря, отметил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ отреагировал на переход раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский церковный календарь.

В РПЦ отреагировали на переход раскольнической ПЦУ на другой церковный календарь
© Lenta.ru

«Очевидно, что под лозунгом борьбы с общим русским православным наследием украинские власти будут всячески поддерживать эту инициативу и навязывать ее верующим людям. Попытка принудить людей использовать новый календарь должна рассматриваться в контексте преследований Украинской православной церкви (УПЦ)», — заявил Кипшидзе.

24 мая стало известно, что раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Соответствующую реформу утвердили на заседании Архиерейского собора ПЦУ 24 мая 2023 года.

Ранее глава ПЦУ Епифаний пояснил, что с 1 сентября 2023 года дата празднования Рождества будет перенесена с 7 января на 25 декабря. Также он сообщил, что для прихожан создается новая редакция церковной литературы.

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