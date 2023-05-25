Эпидемиолог оценил риск появления мощного штамма коронавируса

При появлении нового, более мощного штамма коронавируса можно будет сделать выводы о его происхождении, рассказал эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

© Lenta.ru

Риск появления более мощного штамма он оценил после того, как глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о такой вероятности. По словам Чумакова, в ВОЗ склонны перестраховываться, однако вероятности появления более заразного штамма нет.

«Из малопатогенного вируса не может возникнуть высокопатогенный. Логика эволюции инфекций такова, что патоген всегда снижает свое действие», — сказал он.

Однако, продолжил эпидемиолог, если более опасный вирус появится, можно будет говорить, что его вывели искусственным путем — естественным путем из малопатогенного штамма не возникает высокопатогенный. Старые вакцины для профилактики заражения новым штаммом будут бессильны, и придется изобретать новую вакцину, уточнил врач.

«Действующие вакцины не смогут эффективно бороться с более патогенным вирусом, потому что те изменения в структуре, которые мы видим сейчас, настолько глубокие, что даже над ними вакцина работает хуже», — объяснил Чумаков.

При этом, успокоил Чумаков, последние штаммы коронавируса уже малопатогенны и не представляют серьезной опасности.