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Эпидемиолог оценил риск появления мощного штамма коронавируса

При появлении нового, более мощного штамма коронавируса можно будет сделать выводы о его происхождении, рассказал эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Эпидемиолог оценил риск появления мощного штамма коронавируса
© Lenta.ru

Риск появления более мощного штамма он оценил после того, как глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о такой вероятности. По словам Чумакова, в ВОЗ склонны перестраховываться, однако вероятности появления более заразного штамма нет.

«Из малопатогенного вируса не может возникнуть высокопатогенный. Логика эволюции инфекций такова, что патоген всегда снижает свое действие», — сказал он.

Однако, продолжил эпидемиолог, если более опасный вирус появится, можно будет говорить, что его вывели искусственным путем — естественным путем из малопатогенного штамма не возникает высокопатогенный. Старые вакцины для профилактики заражения новым штаммом будут бессильны, и придется изобретать новую вакцину, уточнил врач.

«Действующие вакцины не смогут эффективно бороться с более патогенным вирусом, потому что те изменения в структуре, которые мы видим сейчас, настолько глубокие, что даже над ними вакцина работает хуже», — объяснил Чумаков.

При этом, успокоил Чумаков, последние штаммы коронавируса уже малопатогенны и не представляют серьезной опасности.

Ранее вирусолог предположил, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Он заявил, что вирус станет таким в 2024 году.

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