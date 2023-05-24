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Число вакансий для соискателей старше 45 лет в России выросло в два раза

Исследование, проведенное сервисом «Авито Работа», показало, что в 2023 году в России выросло число вакансий для соискателей старше 45 лет.

Число вакансий для соискателей старше 45 лет в России выросло в два раза
© Вечерняя Москва

Аналитики сообщили, что количество резюме кандидатов старше 45 лет выросло на 57 процентов. Из них 31 процент — люди старше 60 лет. В Москве прирост составил 179 процентов. Также на два процента вырос размер заработной платы для категории работников старше 45 лет.

Наибольший рост числа предложений для кандидатов был замечен среди вакансий с ручным трудом. При этом больше всего резюме отправляли на такие специальности, как повар, флорист и медицинский работник, передает РИАМО.

Управляющий директор компании «Авито Работа» Артем Кумпель объяснил изменение кадровой политики у работодателей в 2023 году. По словам Кумпеля, в последнее время они поняли, что пренебрежение по отношению к сотрудникам старшего поколения тормозит развитие бизнеса, передает Nation news.

Москвичи могут пройти дополнительное профессиональное обучение в сфере административной работы и получить помощь в трудоустройстве в учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости.

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