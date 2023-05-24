Эдита Пьеха стала Почетным гражданином Петербурга с 15-й попытки

Певица Эдита Пьеха получила титул Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Как сообщает «КП», соответствующее решение приняли на заседании Законодательного собрания города.

Пьеха получила звание после 15 попыток. Ранее артистку регулярно номинировали, однако депутаты не принимали окончательного решения в ее пользу. В последний раз ее вносили в список в 2020 году, а после очередного отказа перед ней извинялись некоторые парламентарии.

Вместе с певицей титул Почетного гражданина получила жительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова. Во время Великой Отечественной войны она работала учительницей и воспитательницей в детском доме.

«Поздравляю с высоким званием и благодарю за искреннее служение Петербургу. Вы — пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города», — поздравил их спикер заксобрания Александр Бельский.