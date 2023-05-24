$80.17+0.2386.55+0.05

Граждане РФ поставили рекорд за 30 лет по приросту миграции в Финляндию

Число иммигрировавших в Финляндию российских граждан стало рекордным за 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный в среду отчет статистического ведомства Финляндии.

Граждане РФ поставили рекорд по приросту миграции в Финляндию
© globallookpress.com

Согласно его данным, в 2022 году в страну переехали 6 003 россиянина. Подчеркивается, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России каждый год составляло не более 3 100 человек.

Среди других крупных групп мигрантов – граждане Швеции (2 599), Индии (2 420), Эстонии (2 387), Филиппин (2 251), Украины (1 533) и Турции (1 503).

В общей сложности в 2022 году в Финляндию переехали 49 998 человек.

В мае текущего года в России был подписан указ об изменениях в концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

В новой версии документа теперь есть пункт, предполагающий необходимость в создании властями привлекательных финансовых социальных «и иных механизмов сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения» страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий