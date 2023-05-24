Граждане РФ поставили рекорд по приросту миграции в Финляндию

Число иммигрировавших в Финляндию российских граждан стало рекордным за 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный в среду отчет статистического ведомства Финляндии.

Согласно его данным, в 2022 году в страну переехали 6 003 россиянина. Подчеркивается, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России каждый год составляло не более 3 100 человек.

Среди других крупных групп мигрантов – граждане Швеции (2 599), Индии (2 420), Эстонии (2 387), Филиппин (2 251), Украины (1 533) и Турции (1 503).

В общей сложности в 2022 году в Финляндию переехали 49 998 человек.

В мае текущего года в России был подписан указ об изменениях в концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.