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Общественник подал в суд на Егора Крида из-за роликов на YouTube-канале

Общественник подал иск против рэпера Егора Крида с требованием закрыть его YouTube-канал за мат. Как сообщает Telegram-канал Mash, наказать за нецензурную брань артиста решил глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов – Златоуст» Александр Морозов.

Общественник подал в суд на Егора Крида из-за роликов на YouTube
© globallookpress.com

Самого Морозова считают бывшим бандитом и «водочным королем» Челябинской области. Он провел в тюрьме 19 лет и освободился в 2016 году, после чего создал свой орден.

Общественник утверждает, что в своих видео Крид пропагандирует асоциальное поведение, распространяет информацию в неприличной форме и использует мат, что оскорбляет человеческое достоинство и репутацию всех носителей русского языка. Общественник с 2017 года следил за выходом видео рэпера, однако теперь потребовал удалить все видео и заблокировал канал.

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До этого Морозов уже обращался с подобным иском в отношении блогера Насти Ивлеевой, которую обвинил в развратном и асоциальном поведении. Заседание суда по этому делу назначено на четверг, 25 мая.

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