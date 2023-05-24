«Мало не покажется»: Вирусолог об угрозе появления нового штамма Covid
Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса о том, что в мире сохраняется угроза появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, способного привести к резкому росту заболеваемости и смертности.
У коронавируса высочайшая способность не только к модификациям, связанным с появлением новых мутаций, но у него еще и очень высокая способность к гибридизации. Уже есть два знакомых нам вируса - SARS (атипическая пневмония) и MERS, у одного из которых летальность была от 10 до 20 процентов, а у другого вообще 40 процентов. И если штамм "омикрон" с одним из них гибридизируется, то всем нам мало не покажется. Я уже не говорю о том, что еще может храниться в этих летучих мышах.Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук
У штамма "омикрон" со временем появилась способность к заражению малыми дозами, отметил специалист.
"И если раньше нам помогали маски, поскольку они ослабляли получаемую дозу, то теперь они не помогают. Даже китайцы при всей своей дисциплинированности не смогли парировать "омикрон"", — сказал вирусолог.
Чепурнов отметил, что существующая вакцина от коронавируса с появлением новых штаммов теряет свою эффективность.
"Пока еще работает вакцина, разработанная против исходного варианта коронавируса, только она стала "слабее" в 30 раз. То есть она изменила свой коэффициент защиты... При этом у нас значительная часть населения переболела или была вакцинирована. Но все это защищает не от самого заболевания, а от тяжелого течения болезни", — заявил эксперт.
Он также ответил на вопрос о том, какими должны быть меры профилактики на фоне угрозы появления нового опасного штамма коронавируса.
"Нам нужно создавать больше качественных лабораторий, где можно будет проводить исследования. Нужна полная готовность нескольких коллективов создавать новые вакцины, соревнуясь между собой. При этом новая вакцина нужна уже сегодня. Она должна быть "настроена" на исходный вариант коронавируса, а также на появившиеся в последнее время варианты - и на "дельту", и на последние версии "омикрона". Эту вакцину можно построить по тому же принципу, по которому был построен "Спутник V"", — сказал эксперт.
Ранее в ВОЗ заявили, что вызванная пандемией COVID-19 смертность привела суммарно к потере более 336 млн лет жизни в 2020-2021 годах.