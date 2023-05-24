«Мало не покажется»: Вирусолог об угрозе появления нового штамма Covid

У коронавируса высочайшая способность не только к модификациям, связанным с появлением новых мутаций, но у него еще и очень высокая способность к гибридизации. Уже есть два знакомых нам вируса - SARS (атипическая пневмония) и MERS, у одного из которых летальность была от 10 до 20 процентов, а у другого вообще 40 процентов. И если штамм "омикрон" с одним из них гибридизируется, то всем нам мало не покажется. Я уже не говорю о том, что еще может храниться в этих летучих мышах.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук