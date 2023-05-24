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Фальков рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в этом году

В этом году приемная кампания в вузы изменится. Преобладающим будет способ подачи документов в электронном виде, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.

Фальков рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в этом году
© globallookpress.com

По его словам, каждая приемная кампания отличается друг от друга. В этом году отличительной особенностью будет электронная подача документов как основной способ. Фальков подчеркнул, что к новой кампании был усовершенствован сервис «Поступление в вуз онлайн». В настоящий момент тестирование почти завершено.

«В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом», - подчеркнул глава ведомства.

Ранее Фальков рассказал, какие специальности стали в этом году наиболее востребованными. По его словам, популярностью у выпускников пользуются IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в сфере здравоохранения.

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