Фальков рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в этом году

В этом году приемная кампания в вузы изменится. Преобладающим будет способ подачи документов в электронном виде, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, каждая приемная кампания отличается друг от друга. В этом году отличительной особенностью будет электронная подача документов как основной способ. Фальков подчеркнул, что к новой кампании был усовершенствован сервис «Поступление в вуз онлайн». В настоящий момент тестирование почти завершено.

«В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом», - подчеркнул глава ведомства.