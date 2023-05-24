Россияне назвали огород важным источником пропитания

Больше четверти (26,8%) россиян заявили, что огород для них является важным источником продуктов питания. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на полученное исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Для 26,8% россиян дача или дом в деревне являются важным источником продуктов питания для семьи. Еще 18,5% занимаются огородом, но рассматривают это занятие как хобби», — отметили аналитики платформы.

Для 7,1% респондентов дача и огород нужны только для выращивания цветов. Еще 47,6% россиян добавили, что на природе лишь только отдыхают. При этом аналитики платформы посчитали, что для весомой доли россиян приусадебное хозяйство является важным подспорьем в семейном бюджете.

Она добавили, что такая ситуация произошла из-за сложившейся экономической обстановки в стране. Кроме того, 81,3% участников опроса ответили, что за последний год продукты очень резко подорожали. При этом 17,8% указали на то, что цены поднялись незначительно.