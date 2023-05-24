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Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме после его закрытия в связи с проведением учений. Об этом о ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань» сообщает ТАСС.

«В 11:00 движение автомобильного транспорта на участке а/д А-290 Новороссийск-Керчь км 141+018 - км 160+048 (транспортный переход через Керченский пролив) возобновлено в штатном режиме», — приводит агентство заявление учреждения.

Ранее 24 мая Крымский мост закрыли в связи с проводимыми в районе учениями. Глава полуострова Сергей Аксенов пообещал, что движение будет восстановлено через несколько часов и призвал всех доверять только проверенным источникам информации.

Крымский мост временно закрыли

Движение по Крымскому мосту также приостанавливали 6 мая по техническим причинам.

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