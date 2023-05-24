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1 час назад

Град размером с яйцо выпал в двух регионах России

Елена Прошина

В Краснодарском крае и Адыгее выпал град размером с яйцо. От непогоды пострадал один человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным региональных МЧС, крупный град прошел в Майкопском районе Адыгеи. Там диаметр града достигал 20 миллиметров, что можно охарактеризовать как опасное явление. Также град выпал в Апшеронском районе Краснодарского края. Там его диаметр достигал 5 миллиметров.

T.me/rian_ru

По данным Телеграм-канала Baza, судя по фотографиям местных жителей, град был размером с яйцо — где-то с перепелиное, где-то с куриное. От непогоды в Адыгее пострадали восемь домов, две машины и один человек. В Краснодарском крае повреждены оказались 23 дома.

Ранее жителей Кубани и Адыгеи предупредили о ливне, сильном ветре и граде. Из-за стихии есть вероятность подъема уровня рек в Краснодарском крае. В регионе с 23 до 25 мая объявлено экстренное предупреждение.

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