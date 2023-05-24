Град размером с яйцо выпал в двух регионах России

В Краснодарском крае и Адыгее выпал град размером с яйцо. От непогоды пострадал один человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным региональных МЧС, крупный град прошел в Майкопском районе Адыгеи. Там диаметр града достигал 20 миллиметров, что можно охарактеризовать как опасное явление. Также град выпал в Апшеронском районе Краснодарского края. Там его диаметр достигал 5 миллиметров.

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По данным Телеграм-канала Baza, судя по фотографиям местных жителей, град был размером с яйцо — где-то с перепелиное, где-то с куриное. От непогоды в Адыгее пострадали восемь домов, две машины и один человек. В Краснодарском крае повреждены оказались 23 дома.