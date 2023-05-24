В Минобрнауки назвали преимущество новой системы высшего образования

«Человек, как мы говорим, должен учиться в течение всей жизни. По существу, если в XX веке была такая возможность — один раз зайти и получить высшее образование, то в XXI веке у человека будет как минимум две возможности», — назвал преимущество новой системы Фальков.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.

В мае 2023 года глава государства подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Он предполагает, что в части университетов будет введено базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех. Фальков уточнил, что переход на новую систему высшего образования займет три года и завершится в 2026 году.