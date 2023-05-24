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Вильфанд назвал причину резкого изменения климата

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о тенденциях в изменении климата.

Вильфанд назвал причину резкого изменения климата
© вечерняя москва

Эксперт отметил, что существует несколько сценариев динамики смены климата: мягкие, средние, жесткие. По одному из жестких сценариев к концу века глобальная температура повысится на 4,5-5 градусов.

Вильфанд уточнил, что главная причина изменения климата — концентрация парниковых газов.

— Если их не ограничивать, развивать промышленность, то наступит жесткий сценарий, — подчеркнул он в комментарии НСН.

Эксперт отметил, что в России разработана программа по снижению парниковых газов. К 2060 году в России должен быть достигнут карбоновый баланс. Он будет достигнут за счет энергоэффективных производств, увеличения площади лесов, правильного подхода к эксплуатации земельных ресурсов.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Алексей Киселев добавил, что потепление на территории нашей страны происходит существенно, почти в три раза, быстрее, нежели в среднем в мире, передает Царьград.

Предстоящие 2025 и 2026 годы могут стать одними из самых жарких за всю историю Земли. «Вечерняя Москва» узнала, что могло стать причиной аномального тепла.

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