Роскачество нашло антибиотики в «Эскимо»

Эксперты Роскачества обнаружили в трех образцах мороженного «Эскимо» растительные жиры, а еще в одном антибиотик тетрациклиновой группы. Об этом рассказала в интервью ТАСС заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, было исследовано 22 образца мороженого «Эскимо», часть из них была приобретена в обычных магазинах, а часть в торговых точках непосредственно около мест производства.

«Мороженое было произведено в десяти субъектах РФ, исследование проходило более чем по 100 показателям. По результатам три торговые марки отмечены как несоответствующие и вводящие потребителя в заблуждение, поскольку мороженое содержало растительные жиры. Также в одном образце был обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы», - пояснила Елена Саратцева.

При этом она особо отметила, что все исследованное мороженое безопасно и не представляет никакого риска для здоровья.