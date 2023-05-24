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Роспотребнадзор назвал основные признаки заражения болезнью Лайма

Основные признаки болезни Лайма, которой можно заразиться из-за укуса клеща, в своем Telegram-канале назвал Роспотребнадзор. Специалисты рассказали, что первый признак заражения — покраснение кожи диаметром около пяти сантиметров.

Роспотребнадзор назвал основные признаки заражения болезнью Лайма
© Unsplash

Уточняется, что заболевание выявляется примерно у 20 процентов людей, которых укусил клещ. Кроме покраснения в месте присасывания членистоногого, у заразившихся могут быть легкие признаки простуды, а также длительное повышение температуры тела. Болезнь опасна осложнениями, могут пострадать опорно-двигательный аппарат и нервная система.

Кроме того, боррелиоз может спровоцировать менингит, который можно заподозрить при высокой температуре, головной боли, тошноте и рвоте. Инфекция может давать осложнения и на сердце: тут тревожными признаками будут одышка, боль в груди и повышенное сердцебиение.

Специалисты предупредили, что вышеперечисленные симптомы могут проявиться спустя долгое время после укуса клеща. Поэтому при обнаружении на теле присосавшегося членистоногого эксперты призвали проверяться в медучреждениях.

Ранее было раскрыто количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья.

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