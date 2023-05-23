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Массовый переход на новую систему высшего образования планируют в 2025 году

Пилотный проект по изменению уровней высшего образования в РФ рассчитан на три года. Ключевые изменения планируются в 2023-2024 учебном году, а массовый переход - в 2025 году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во вторник.

Названы сроки массового перехода на новую систему высшего образования
© РИА Новости

"Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023-2024 годы. В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход - это 2025 год", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее 12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске данного проекта в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры. В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

Таким образом, как отметил Фальков, пилотный проект будет распространяться и на тех студентов, которые поступают в 2023 году. Кроме того, он напомнил, что в рамках новой системы на бюджетные места в магистратуру смогут поступить лица, окончившие программы и бакалавриата, и специалитета.

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