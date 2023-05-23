$80.17+0.2386.55+0.05

В России захотели увеличить штрафы за пронос телефонов в колонию

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что правительство России поддержало его инициативу об увеличении штрафов за передачу телефонов в колонии. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

В России захотели увеличить штрафы за пронос телефонов в колонию
© РИА Новости

Хинштейн отметил, что сейчас максимальный размер штрафа за пронос телефонов в места лишении свободы составляет пять тысяч рублей. Если новый проект одобрят, то людей, впервые попытавшихся передать телефон в колонию, будут штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же нарушитель попался повторно, то ему будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

«Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив — внесем наконец на рассмотрение Госдумы», — добавил депутат.

По его словам, инициативу о введении уголовной ответственности за повторную передачу телефонов уже поддержал Верховный суд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий