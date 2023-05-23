В России захотели увеличить штрафы за пронос телефонов в колонию

Хинштейн отметил, что сейчас максимальный размер штрафа за пронос телефонов в места лишении свободы составляет пять тысяч рублей. Если новый проект одобрят, то людей, впервые попытавшихся передать телефон в колонию, будут штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же нарушитель попался повторно, то ему будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.