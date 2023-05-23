Белгород: последние новости, что сейчас происходит в Белгородской области

Как заявил накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на территорию Грайворонского городского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. До этого соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО), который предусматривает ряд мер и ограничений. Редакция «Рамблера» узнала, какова обстановка в регионе сейчас.

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Что нужно знать о правовом режиме КТО

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Контртеррористическая операция является комплексом специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористической деятельности.

Режим КТО включает в себя необходимость в проверках документов, усилении охраны общественного порядка, ограничении движения транспорта и пешеходов, отселении жителей из отдельных районов, приостановке опасных производств и оказания услуг связи, введении особого режима оборота алкоголя.

Как жители Белгородской области описывают обстановку в районе нападения диверсантов

Многие пользователи социальных сетей делятся происходящим, оставляя комментарии. В частности, одна из жительниц региона обратилась к губернатору белгородской области с просьбой эвакуировать ее отца, который сейчас находится в Грайворонском городском округе в селе Глотово. Она заявила, что он не выходит на связь.

К губернатору через соцсети решили обратиться и другие жительницы области. Две девушки попросили освободить родственников из подвала магазина, который находится в селе Козинка. По их словам, близкие не могут оттуда выбраться, так как «их кто-то закрыл».

Сам губернатор говорит, что «большая часть населения приграничных сел и районного центра, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию».

Как сообщила «МК» одна из жительниц Белгорода, «народ переживает, но все надеются на благополучный исход». По ее словам, люди не спешат покидать родные края.

Один из собеседников уточнил, что в приграничных районах проживают многие украинцы.

«Белгород всегда был дружен с Харьковом, все ездили туда за хлебом, в аптеки, к врачам, даже просто погулять и встретиться с близкими. Не думаю, что там все по погребам прячутся. И связь у многих ловит. Выводы делайте сами», - утверждает источник издания.

Вместе с тем некоторые жители сообщают, что у них все в порядке.

Что говорят на Украине о произошедшем

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию. По его словам, Киев не имеет непосредственного отношения к прорыву диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По его словам, за этим стоят граждане России «из подпольных партизанских отрядов». Подоляк также отметил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию.

Украинские СМИ также не оставили без внимания данную новость. Издание Pravda.ua.com написало, что «Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области».

На этот счет высказался и официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он утверждает, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области.

Что говорят официальные лица РФ

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов. Он заявил, что данная операция - попытка отвлечь внимание от бахмутского направления.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска»,— подчеркнул Песков.

Он указал на ведение работы «по их выдавливанию» с территории России и их уничтожению. Пресс-секретарь президента сообщил о наличии сил и средств на месте.

Последствия атаки диверсантов на приграничные населенные пункты