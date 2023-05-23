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11 минут назад

Артист балета Полунин рассказал о своих татуировках с Путиным и гербом Украины

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Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка на его руке с гербом Украины не мешает ему любить президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Артист балета Полунин рассказал о своих татуировках с Путиным и гербом Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — рассказал Полунин корреспондентам после церемонии вручения государственных наград.

Танцовщик отметил, что у него есть три татуировки с изображением Путина.

«Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу», — подчеркнул он.

Во вторник, 23 мая, Полунин пришел на церемонию вручения госнаград в Кремле, где он получил из рук Владимира Путина премию президента Российской Федерации. Артисту должны были вручить данную награду еще в марте, но он не смог присутствовать на награждении из-за занятости в спектакле «Мастер и Маргарита».

Общество,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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