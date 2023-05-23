Артист балета Полунин рассказал о своих татуировках с Путиным и гербом Украины

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — рассказал Полунин корреспондентам после церемонии вручения государственных наград.