В России появится новый день воинской славы

"День Крымской наступательной операции установлен не только, чтобы отдать дань уважения предкам, но как еще одно напоминание, что эта земля наша, овеянная славой побед дедов. Мы ее никому никогда не отдадим. Как и новые регионы России - это неотъемлемая часть нашей страны", - прокомментировал "РГ" депутат ГД Сергей Алтухов.