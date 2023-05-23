В России появится новый день воинской славы

В России учредят День окончания Крымской наступательной операции
Новый день воинской славы - 12 мая - будет установлен в России. В эту дату будет праздноваться День окончания Крымской наступательной операции. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Авторы инициативы заявили, что Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров.
"Это была первая и крупная наступательная операция, где потери наших войск были несоизмеримо меньше, чем потери немцев", - заявил член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик.
"Принятие федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине", - говорится в пояснительной записке.
"День Крымской наступательной операции установлен не только, чтобы отдать дань уважения предкам, но как еще одно напоминание, что эта земля наша, овеянная славой побед дедов. Мы ее никому никогда не отдадим. Как и новые регионы России - это неотъемлемая часть нашей страны", - прокомментировал "РГ" депутат ГД Сергей Алтухов.
Ранее Госдума проголосовала за объявление 21 ноября Днем военной присяги. Такой закон был принят в окончательном чтении.