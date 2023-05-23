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Владельцев животных будут штрафовать за выброшенных питомцев

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных. Штрафы за выброшенных домашних животных будут составлять до 30 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Владельцев животных будут штрафовать за выброшенных питомцев
© Unsplash

Согласно проекту, нарушения требований по содержанию домашних животных, включая оставление их без присмотра, будут караться штрафом для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч, для юридических - до 30 тысяч.

Если будет обнаружено жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления, штраф составит до 100 тысяч рублей.

Кроме того, документ вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований по обращению с животными. Штрафы за это составят до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными могут оштрафовать до 50 тысяч рублей.

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