Владельцев животных будут штрафовать за выброшенных питомцев

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных. Штрафы за выброшенных домашних животных будут составлять до 30 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Согласно проекту, нарушения требований по содержанию домашних животных, включая оставление их без присмотра, будут караться штрафом для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч, для юридических - до 30 тысяч.

Если будет обнаружено жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления, штраф составит до 100 тысяч рублей.