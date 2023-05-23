Владельцев животных будут штрафовать за выброшенных питомцев
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных. Штрафы за выброшенных домашних животных будут составлять до 30 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.
Согласно проекту, нарушения требований по содержанию домашних животных, включая оставление их без присмотра, будут караться штрафом для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч, для юридических - до 30 тысяч.
Если будет обнаружено жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного преступления, штраф составит до 100 тысяч рублей.
Кроме того, документ вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований по обращению с животными. Штрафы за это составят до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными могут оштрафовать до 50 тысяч рублей.