Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов

Валентина, мать актера и поэта Кирилла Канахина, узнала его на видео — мужчина, предположительно, был среди диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Женщина добавила, что сын не выходил с ней на связь с марта.

Уточняется, что на появившейся в сети записи предполагаемый бывший актер, одетый в камуфляж, обсуждает последствия проникновения членов ДРГ в Белгородскую область с неизвестным собеседником с бородой.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. В результате пострадали пять человек. После этого на территории региона был введен режим контртеррористической операции (КТО).