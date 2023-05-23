Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ снизился на 13% за неделю

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за неделю уменьшился в сравнении с прошлой неделей на 13%. С 15 по 21 мая зафиксировали 17 тысяч заболеваний, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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"Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте РФ, в том числе в 8 регионах более чем в среднем по стране", – говорится в заявлении.

Согласно информации, за минувшую неделю от последствий болезни скончались 183 пациента, выздоровели 23 618 человек, что оказалось на 19% меньше, чем на предыдущей неделе.

Количество госпитализаций за указанный период составило 3 529. Данный показатель снизился за неделю на 1,8%. Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах страны.