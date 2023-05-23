Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках

В управлении Росреестра по Москве рассказали о самых частых нарушениях российских дачников, которые приводят к штрафам. Об этом пишет РБК.

Самыми распространенными нарушениями являются присвоение земель общего пользования или соседних участков без законных оснований. Штрафы за эти нарушения могут составлять от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или до 20 тысяч рублей, в зависимости от наличия кадастровой стоимости и характера нарушения.

Еще одно популярное нарушение - использование земли не по назначению. Есть случаи, когда дачники устраивали там автомойку, сервисные центры, склады или хостелы. За такие нарушения придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, нередко дачники не регистрируют свой участок в Росреестре и не ставят его на кадастровый учет, что может привести к ограничениям в распоряжении имуществом и невозможности его застраховать или использовать в качестве залога при получении кредита.