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Кремль выразил соболезнования в связи со смертью замглавы Минобрнакуи Кучеренко

Кремль не располагает данными о причинах смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, выражает соболезнования его родным и близким в связи с утратой. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль выразил соболезнования в связи со смертью Кучеренко
© ТАСС

"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В ответ на соответствующий вопрос он подчеркнул, что Кремль не располагает информацией о причинах смерти замминистра.

Петр Кучеренко умер 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Он занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

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