Кремль выразил соболезнования в связи со смертью Кучеренко

Кремль не располагает данными о причинах смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, выражает соболезнования его родным и близким в связи с утратой. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В ответ на соответствующий вопрос он подчеркнул, что Кремль не располагает информацией о причинах смерти замминистра.