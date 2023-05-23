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Минтранс разрешит авиапассажирам покупать субсидируемые билеты онлайн

Минтранс РФ готовится к запуску портала для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Минтрансом РФ.

Минтранс разрешит авиапассажирам покупать субсидируемые билеты онлайн
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Реализация проекта запланирована на 1 июля. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

В документе говорится, что проект запустят с целью обеспечения возможности оформления пассажирами билетов по специальным тарифам в электронной форме посредством платформы системы.

Сейчас в стране действуют несколько программ субсидирования полетов.

Право на льготный билет есть у молодежи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, а также некоторых категорий инвалидов.

В настоящее время субсидируемые билеты оформляют офлайн.

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