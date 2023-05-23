Минтранс разрешит авиапассажирам покупать субсидируемые билеты онлайн

Минтранс РФ готовится к запуску портала для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Минтрансом РФ.

Реализация проекта запланирована на 1 июля. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

В документе говорится, что проект запустят с целью обеспечения возможности оформления пассажирами билетов по специальным тарифам в электронной форме посредством платформы системы.

Сейчас в стране действуют несколько программ субсидирования полетов.

Право на льготный билет есть у молодежи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, а также некоторых категорий инвалидов.