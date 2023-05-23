«Парниковые газы»: Вильфанд назвал причину резкого изменения климата
К 2060 году Россия должна достигнуть карбоновый баланс, который не приведет к резкому потеплению, сказал Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса, однако добиться этого уже не получится.
Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии потепления климата жить в Москве летом станет невозможно. Вильфанд заявил, что на температуру сильное влияние оказывают парниковые газы.
«Есть различные сценарии динамики климата – мягкие, средние, жесткие. По одному из жестких сценариев к концу века глобальная температура повысится на 4,5-5 градусов. Речь идет по отношению к доиндустриальному периоду, который относится ко второй половине XIX века. Все изменения климата на 98-99% обусловлены концентрацией парниковых газов. Если их не ограничивать, развивать промышленность, то наступит жесткий сценарий», - сказал Вильфанд.
Собеседник НСН отметил, что у России есть программа по снижению парниковых газов.
«Несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса. Этого добиться не получится, но на два градуса – реальная цель. Каждая страна наметила свои планы по уменьшению концентрации парниковых газов. К 2060 году в России должен быть достигнут карбоновый баланс. Он будет достигнут за счет энергоэффективных производств, увеличения площади лесов, правильной эксплуатации земли, металлургия и добывающая промышленность перестроится. Если все планы будут выполнены, то жесткого сценария не наступит. Потепление на 2 градуса некритичное. Но отмечу, что никогда такой скорости потепления не было», - резюмировал Вильфанд.