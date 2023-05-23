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«Парниковые газы»: Вильфанд назвал причину резкого изменения климата

К 2060 году Россия должна достигнуть карбоновый баланс, который не приведет к резкому потеплению, сказал Роман Вильфанд.

Вильфанд назвал причину резкого изменения климата
© РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса, однако добиться этого уже не получится.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии потепления климата жить в Москве летом станет невозможно. Вильфанд заявил, что на температуру сильное влияние оказывают парниковые газы.

«Есть различные сценарии динамики климата – мягкие, средние, жесткие. По одному из жестких сценариев к концу века глобальная температура повысится на 4,5-5 градусов. Речь идет по отношению к доиндустриальному периоду, который относится ко второй половине XIX века. Все изменения климата на 98-99% обусловлены концентрацией парниковых газов. Если их не ограничивать, развивать промышленность, то наступит жесткий сценарий», - сказал Вильфанд.

Собеседник НСН отметил, что у России есть программа по снижению парниковых газов.

«Несколько лет назад многие страны подписали соглашение о недопустимости повышения глобальной температуры на 1,5 градуса. Этого добиться не получится, но на два градуса – реальная цель. Каждая страна наметила свои планы по уменьшению концентрации парниковых газов. К 2060 году в России должен быть достигнут карбоновый баланс. Он будет достигнут за счет энергоэффективных производств, увеличения площади лесов, правильной эксплуатации земли, металлургия и добывающая промышленность перестроится. Если все планы будут выполнены, то жесткого сценария не наступит. Потепление на 2 градуса некритичное. Но отмечу, что никогда такой скорости потепления не было», - резюмировал Вильфанд.

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