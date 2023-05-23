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Последний звонок 2023: Когда и как отмечают итоговый праздник школьного года

Последний звонок — итоговый праздник школьного года. В 2023 году его отметят по всей России. «Комсомольская правда» вспоминает историю возникновения и традиции этого праздника.

Последний звонок 2023: Когда и как отмечают итоговый праздник школьного года
© РИА Новости

Когда отмечают

Традиционным днем проведения последних звонков в России считается 25 мая. Однако каждая школа может сама устанавливать дату проведения праздничной линейки. В этом году, например, в Уфе последний звонок для школьников прозвенит 22 мая, в Хабаровске – 23 мая, а в Челябинске – 25 мая.

История праздника

Впервые этот праздник провели в 1948 году, однако массово отмечать последний звонок в России стали не так давно – в 70-е годы. Придумал его заслуженный советский педагог Федор Брюховецкий. Он вообще является родоначальником многих школьных обычаев, которые призваны сплотить детей в коллективе. Отмечать День знаний и проводить в школах день самоуправления – тоже его идеи. После проведения последнего звонка у выпускников уже не проводятся занятия, они готовятся к экзаменам.

Традиции праздника

Официальная часть — та самая линейка с поздравлениями от учителей и директора и символическим последним звонком. Его в специальный колокольчик дает первоклассница, которую несет на плечах парень-выпускник.

Одежда – девушки надевали школьную форму советского образца, а в прическе должны быть белые банты. Однако в последние годы приветствуется более современная одежда – классические платья и юбки для девочек и строгие костюмы для мальчиков. Часто на линейке школьники обмениваются небольшими колокольчиками в подарок и отпускают в небо воздушные шары.

В других странах

Традиции, связанные с окончанием школы, есть и других странах мира. Так, в Норвегии отмечание растягивается на несколько дней. Выпускники гуляют по городу с песнями и танцами, при этом наряжаются в яркие костюмы, чаще всего красные. В Швеции школьники катаются в открытых грузовиках с логотипами школы. В Китае выбрасывают из окон школьные предметы — ручки, тетради.

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