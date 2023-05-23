Глава Нижегородской области высказался о выписке Прилепина

Медики пока не дают прогнозов по срокам выписки писателя Захара Прилепина из больницы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.
Он подчеркнул, что врачи справляются со своей работой и ситуация у них под контролем. Сам Прилепин бодр настолько, насколько это возможно после его травм.
«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — подчеркнул губернатор.
Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Злоумышленники подорвали машину Audi Q7, в которой находился писатель. В результате теракта погиб охранник общественного деятеля Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.
В понедельник, 22 мая, пресс-служба политика заявила, что состояние Прилепина стабильное. Ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру.