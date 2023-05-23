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1 час назад

Глава Нижегородской области: прогнозов по выписке Прилепина нет

Никита Бородкин

Медики пока не дают прогнозов по срокам выписки писателя Захара Прилепина из больницы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Глава Нижегородской области высказался о выписке Прилепина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что врачи справляются со своей работой и ситуация у них под контролем. Сам Прилепин бодр настолько, насколько это возможно после его травм.

«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Злоумышленники подорвали машину Audi Q7, в которой находился писатель. В результате теракта погиб охранник общественного деятеля Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.

В понедельник, 22 мая, пресс-служба политика заявила, что состояние Прилепина стабильное. Ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру.

Общество,Александр Шубин,Глеб Никитин,Захар Прилепин,
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