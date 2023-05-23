Россиян предупредили о вероятности скачков давления из-за магнитных бурь

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил о том, что магнитные бури могут увеличить вероятность внезапных скачков давления и усугубить проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что эти изменения могут нанести вред гормональному фону, увеличивая количество гормонов стресса и нанося удар по регулирующим центральным системам организма человека.

Головная боль, головокружение, учащение пульса, сердцебиение, необъяснимая тревога или уныние, изменение эмоций, нарушение режима сна, колебания артериального давления и боли в суставах — все это могут испытывать в эти периоды даже люди с хорошим здоровьем.