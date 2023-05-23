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1 час назад

Павел Дуров опубликовал фотографии своего торса и поделился мудростью с подписчиками

Газета.Ru

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором он поделился с подписчиками своими новыми фотографиями.

Дуров опубликовал новые фотографии и раскрыл секрет своего успеха
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovCC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Соцсети
Соцсети
Соцсети

На снимках Дуров позирует на фоне какой-то старинной постройки в пустыне. При этом бизнесмен почти обнажен по пояс, благодаря чему можно разглядеть его рельефное тело. Из одежды на Дурове только штаны, обувь, шарф и, видимо, арабский аксессуар на руке.

«Самодисциплина – это ключ к здоровью, богатству и счастью», – гласит подпись Дурова к фотографиям.

Возможно, именно благодаря этому качеству характера Павлу Дурову удалось стать одним из самых влиятельных и заметных представителей мировой IT-сферы.

Менее чем за сутки новый пост в Instagram Дурова набрал почти 80 тыс. лайков и 2,7 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном шутят, что подпись Дурова похожа на ироничные псевдофилософские статусы из «ВКонтакте».

Общество,Павел Дуров,
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