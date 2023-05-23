Дуров опубликовал новые фотографии и раскрыл секрет своего успеха

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором он поделился с подписчиками своими новыми фотографиями.
На снимках Дуров позирует на фоне какой-то старинной постройки в пустыне. При этом бизнесмен почти обнажен по пояс, благодаря чему можно разглядеть его рельефное тело. Из одежды на Дурове только штаны, обувь, шарф и, видимо, арабский аксессуар на руке.
«Самодисциплина – это ключ к здоровью, богатству и счастью», – гласит подпись Дурова к фотографиям.
Возможно, именно благодаря этому качеству характера Павлу Дурову удалось стать одним из самых влиятельных и заметных представителей мировой IT-сферы.
Менее чем за сутки новый пост в Instagram Дурова набрал почти 80 тыс. лайков и 2,7 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном шутят, что подпись Дурова похожа на ироничные псевдофилософские статусы из «ВКонтакте».