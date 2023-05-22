Токсиколог рассказал об опасных способах похудения

«Далее по вредности идет биохакинг – “взлом” организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек. Часто предлагается пить только минеральную воду и другие жидкости. Естественно, вес будет уменьшаться, но при этом серьезно страдает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее», – добавил он.