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Токсиколог рассказал об опасных способах похудения

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал об опасных способах похудения. Об этом сообщает «Газета.ру».

Токсиколог рассказал об опасных способах похудения
© Unsplash

По словам эксперта, некоторые популярные способы похудения могут серьёзно ухудшить здоровье и даже привести к летальному исходу. Одним из таких способов, по словам Кутушова, является использование препаратов для похудения.

Ещё одним опасным способом сбросить лишний вес, по словам врача, является биохакинг.

«Далее по вредности идет биохакинг – “взлом” организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек. Часто предлагается пить только минеральную воду и другие жидкости. Естественно, вес будет уменьшаться, но при этом серьезно страдает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее», – добавил он.

Помимо этого Кутушов предупредил об опасности диет по названию продуктов, таких как гречневая или шоколадная. По словам токсиколога, такие диеты не помогают полноценно худеть, а также вредят организму.

«Жир будет уходить, но при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего», – предупредил он.

Врач также добавил, что опасность также представляют низкокалорийные и водные диеты.

Ранее диетолог объяснила, чем вредны сахарозаменители.

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