Российские ученые выступили за сохранение байкальской нерпы

Возобновление промышленного отстрела байкальской нерпы нецелесообразно, заявили российские исследователи: для подобной меры пока нет ни научного, ни экономического обоснования.

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В настоящее время нет научных данных, которые бы позволили искусственно регулировать численность байкальской нерпы, говорится в материалах круглого стола фонда «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Рост численности нерпы не несет негативных последствий — снижения численности омуля и риск эпизоотии, то есть широкого распространения инфекционной болезни, подчеркивают специалисты.

Сейчас нет научных данных для того, чтобы говорить о динамике численности популяции байкальской нерпы и делать выводы о необходимости ее искусственного регулирования, подчеркивается в материалах круглого стола. Проведенный в 2021 году с помощью беспилотников учет показал, что численность байкальской нерпы составляет от 120-140 тысяч особей. Однако эти данные - лишь один из показателей состояния вида, и они не должны ложиться в основу обоснования регулирования его численности, подчеркивают ученые.

Возобновление промышленного отстрела — крайне спорное вмешательство в экосистему и требует дальнейших научных исследований и наблюдений, считают специалисты. Оно может привести к противоположному эффекту — численность нерпы из-за увеличения кормовой базы может даже увеличиться. Кроме того, спроса на мясо, жир и мех нерпы нет или он очень незначительный.