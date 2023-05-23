Появились подробности смерти в самолете мужа Дианы Гурцкая

Источник в Министерстве здравоохранения Ставропольского края раскрыл некоторые подробности смерти супруга Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Его слова цитирует mk.ru.
"До прилета самолета первая бригада врачей скорой помощи уже была в аэропорту, ждали посадки. Поводом для вызова значился приступ эпилепсии, - рассказали в Минздраве.
Одна из пассажирок самолета представилась врачом и пыталась оказать первую помощь Кучеренко. Однако клиническая смерть заместителя Министра науки и высшего образования произошла еще на борту.
"Скорее всего, у человека были сердечно-сосудистые проблемы, ну а высота дала свой отпечаток. Предварительный медицинский анализ указал именно на проблемы с сердцем. Может быть, что и тромб", - предположил представитель Минздрава.
Реанимационные действия выполнялись медиками в самолете после посадки в Минводах, однако Кучеренко спасти не удалось.
Статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Мужу Дианы Гурцкая стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.