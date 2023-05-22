Протасевич заявил, что после помилования останется в Белоруссии

Оппозиционер Роман Протасевич, участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta, заявил, что намеревается остаться в республике и трудиться ради ее процветания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Протасевич пояснил, что настроен на созидание. Кроме того, он планирует уделить максимум внимания своим близким.

Молодой человек отметил, что утратил интерес к разнообразным прозападным, оппозиционным информационных ресурсам, отписался от тех каналов и групп, которые читал ранее.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он остаться в Белоруссии, Протасевич ответил однозначно и коротко: «Безусловно».

Он пояснил, что пока не строит каких-либо конкретных планов о дальнейших действиях. Но думает о том, чтобы записаться в тренажерный зал, выбраться на природу на несколько дней.