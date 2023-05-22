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Протасевич заявил, что после помилования останется в Белоруссии

Оппозиционер Роман Протасевич, участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta, заявил, что намеревается остаться в республике и трудиться ради ее процветания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Протасевич заявил, что после помилования останется в Белоруссии
© РИА Новости

Протасевич пояснил, что настроен на созидание. Кроме того, он планирует уделить максимум внимания своим близким.

Молодой человек отметил, что утратил интерес к разнообразным прозападным, оппозиционным информационных ресурсам, отписался от тех каналов и групп, которые читал ранее.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он остаться в Белоруссии, Протасевич ответил однозначно и коротко: «Безусловно».

Он пояснил, что пока не строит каких-либо конкретных планов о дальнейших действиях. Но думает о том, чтобы записаться в тренажерный зал, выбраться на природу на несколько дней.

Напомним, что Минский областной суд 3 мая приговорил оппозиционера к восьми годам лишения свободы. 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.

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