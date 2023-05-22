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Шольц назвал "полным безумием" радикальные действия экоактивистов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал радикальные акции экологических активистов, заявив, что их действия не помогут привлечь больше сторонников. Такую точку зрения он выразил в понедельник при посещении одной из школ под Берлином.

Шольц назвал "полным безумием" радикальные действия экоактивистов
© globallookpress.com

"Приклеивать себя к картинам или к асфальту - я считаю, что это полное безумие", - цитирует канцлера агентство DPA. "Я считаю, что такие акции не помогают делу", - заявил глава германского кабмина.

Действия участников радикальной группировки Letzte Generation ("Последнее поколение") в последние месяцы становились все более радикальными. 31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Также из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.

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