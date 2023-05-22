Суд прекратил производство по иску Никиты Михалкова к бизнесменам

Никулинский суд Москвы прекратил производство по гражданскому иску режиссера Никиты Михалкова , который просил взыскать с двух бизнесменов около 22 млн рублей долга, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

"Производство по иску прекращено в связи с примирением сторон", - сказал представитель суда.

Иск о взыскании 21 818 354 млн рублей долга с Евгения Белавкина и Евгения Колмыкова был подан режиссером в Никулинский суд в марте. Договор займа между Никитой Михалковым и бизнесменами был заключен 2 июля 2018 года. По данным СМИ, Колмыков является коммерческим директором Boggi Milano в России, а Белавкин - сотрудником Bosco di Ciliegi.