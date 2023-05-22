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Суд прекратил производство по иску Никиты Михалкова к бизнесменам

Никулинский суд Москвы прекратил производство по гражданскому иску режиссера Никиты Михалкова, который просил взыскать с двух бизнесменов около 22 млн рублей долга, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

Суд прекратил производство по иску Никиты Михалкова к бизнесменам
© РИА Новости

"Производство по иску прекращено в связи с примирением сторон", - сказал представитель суда.

Иск о взыскании 21 818 354 млн рублей долга с Евгения Белавкина и Евгения Колмыкова был подан режиссером в Никулинский суд в марте. Договор займа между Никитой Михалковым и бизнесменами был заключен 2 июля 2018 года. По данным СМИ, Колмыков является коммерческим директором Boggi Milano в России, а Белавкин - сотрудником Bosco di Ciliegi.

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