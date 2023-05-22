Умерла актриса из «Гостьи из будущего» Мария Стерникова

Советская и российская актриса Мария Стерникова, известная по роли медсестры Шурочки в популярном многосерийном фильме «Гостья из будущего», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

— В своей квартире на Зоологической улице скончалась актриса Мария Стерникова, — передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Мария Стерникова родилась в Москве 18 мая 1944 года. Будущая актриса окончила в 1965 году Школу-студию МХАТ, где обучалась на курсе заслуженного артиста РСФСР Василия Маркова.

Сразу после окончания школы-студии, Маркова начала сниматься в кино, исполнив главные роли в киноповестях «Мимо окон идут поезда», «Нежность». Она также исполнила роль мачехи главного героя в утерянном девятисерийном телефильме «Мальчик со шпагой» по одноименной повести Владислава Крапивина. Особую популярность среди зрителей Стерникова снискала ролью медсестры Шурочки в «Гостье из будущего».

С 1975 года актриса работала в Малом театре, который покинула только в 2009 году из-за болезни. Последние годы жизни Мария Стерникова страдала от болезни Альцгеймера.