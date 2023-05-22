Дочь Галины Польских рассказала о состоянии актрисы

Дочь Галины Польских Мария опровергла информацию о госпитализации актрисы. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам собеседницы издания, 83-летняя актриса находится дома.

«Все в порядке, Галина Александровна дома. Слава богу, все хорошо», - подчеркнула она.

Дочь актрисы рассказала, что Польских проходила обследование, но о госпитализации речи не шло.