Дочь Галины Польских рассказала о состоянии актрисы
Дочь Галины Польских Мария опровергла информацию о госпитализации актрисы. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам собеседницы издания, 83-летняя актриса находится дома.
«Все в порядке, Галина Александровна дома. Слава богу, все хорошо», - подчеркнула она.
Дочь актрисы рассказала, что Польских проходила обследование, но о госпитализации речи не шло.
СМИ сообщили о госпитализации Польских 22 мая. Утверждалось, что ей предстоит всестороннее обследование из-за сердца и давления.