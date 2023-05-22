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Покупателей мерча иноагентов потребовали проверить на финансирование ВСУ

Покупателей мерча Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов), Noize MC (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и других артистов, признанных иностранными агентами, потребовали проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Покупателей мерча иноагентов потребовали проверить на финансирование ВСУ
© Lenta.ru

Участники организации «Ветераны России» написали заявления в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет, потребовав запретить продажу одежды, винила и других вещей с изображением музыкантов, которые высказывались против проведения специальной военной операции на Украине (СВО), живя за границей.

По их мнению, исполнители перестали зарабатывать с концертов, однако продолжают получать деньги за продажу мерча россиянам.

По данным портала, в большинстве случаев онлайн-магазины с одеждой и другими атрибутами оформлены не на самих артистов, а на других лиц, из-за чего бороться с продажей мерча предлагается следующим образом: если всех покупателей будут проверять на спонсирование украинских войск, спрос упадет, из-за чего продажа мерча артистов, признанных иноагентами, будет остановлена.

Сообщается, что депутаты Госдумы также потребовали запретить продажу одежды, винила и других вещей, посвященных вышеупомнятым исполнителям, а также отметили, что если музыканту удастся снять статус иноагента, деньги с продажи мерча он сможет передавать в зону СВО.

Ранее певица Земфира подала иск к Министерству юстиции и потребовала снять с нее статус иностранного агента.

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