Протасевич прокомментировал помилование

«Конечно прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] за такое решение и я надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал он.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Протасевич с улыбкой отметил, что пока у него нет конкретных планов, однако он хочет записаться в тренажерный зал и съездить куда-нибудь на природу.