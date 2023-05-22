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Метеорологи затруднились спрогнозировать погоду на лето в России

Предвидеть траектории перемещения воздушных масс можно в только в рамках недели-двух. Поэтому долгосрочные прогнозы, в том числе и о том, каким будет лето, лишь статистические, рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он подчеркнул, что сейчас сложно сказать, каким именно будет предстоящее лето.

«Циклы жизни циклонов, которые определяют погоду, примерно неделя-две. В связи с этим можно спрогнозировать что-то. Дальше зарождаются новые циклоны и начинают к нам подходить», - пояснил метеоролог.

По словам Цыганкова, пока циклон не зародился, ученые не могут предсказать ни траекторию его движения, ни глубину.

«Все прогнозы, которые делаются на месяц и больше — статистические прогнозы. Когда обрабатывают данные за много лет, и пытаются найти какую-то взаимосвязь», - заметил он.

Напомним, что летом 2022 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. В частности, из-за жары в Испании и Португалии погибли более 1700 человек, а 19 июля в Великобритании воздух прогрелся до 39,1 градуса, что оказалось новым температурным рекордом. При этом в декабре на США обрушилась экстремальная снежная буря.

Ученые предупредили, что глобальное потепление меняет привычный климатический уклад, а смена ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана с холодного Ла-нинья на теплое Эль-ниньо может привести к новым капризам погоды и в 2023 году.

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